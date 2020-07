© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: sterlina egiziana tra le prime valute paesi emergenti per crescita negli ultimi tre anni - La sterlina egiziana ha mantenuto negli ultimi tre anni “un buon livello” di performance nei confronti del dollaro con risultati migliori rispetto alle valute di Paesi emergenti E’ quanto emerge da un rapporto del Centro di informazione del gabinetto di governo. Secondo lo studio, la sterlina egiziana è stata tra le valute dei paesi emergenti meno colpite dalla pandemia di coronavirus. Dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2020, la valuta egiziana è cresciuta del 10,8 per cento, con risultati migliori di altre divise, in particolare il bath tailandese e il nuovo dollaro taiwanese, che nello stesso periodo di riferimento hanno fatto registrare una crescita rispettivamente dell’8,9 per cento e del 2,8 per cento. L’Egitto ha liberalizzato il tasso di cambio nel novembre 2016 con l’obiettivo di arginare la crisi economica, riequilibrare il mercato valutario e favorire l’attrazione di valuta estera. La libera fluttuazione del cambio era una delle precondizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per concedere al Paese un prestito da 12 miliardi di dollari in tre anni. Prima dell’avvio della liberalizzazione la lira egiziana era stata svalutata del 48 per cento rispetto al dollaro. (segue) (Res)