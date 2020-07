© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: tribunale dispone rinnovo detenzione 45 giorni per Patrick George Zaky - Un tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione in carcere per altri 45 giorni per il giovane attivista egiziano Patrick George Zaky, studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto dallo scorso febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Lo riferisce sul suo profilo Twitter il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, che cita la rete di attivisti in contatto con i legali del giovane. La decisione giunge dopo che ieri il tribunale ha tenuto l’udienza per il rinnovo della detenzione. Alla seduta Zaky non era presente, ma hanno partecipato i suoi legali che hanno presentato un memorandum che dettagliava gli argomenti della difesa e delineava le giustificazioni che chiedevano il rilascio dell’attivista. Il verdetto era atteso per questa mattina. Il 7 febbraio scorso la polizia egiziana ha arrestato Zaki, 28 anni, al suo rientro al Cairo dall'Italia per quella che doveva essere una breve visita, con l'accusa di aver istigato a manifestare contro il governo egiziano. (Res)