I fatti del giorno - Roma (3)

- Infrastrutture: Stefano (M5s), a ottobre al Mit il progetto per tram Tva di Roma - Il progetto per la linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) sarà consegnato a ottobre al Mit, ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il costo stimato dell'opera è di 250 milioni di euro. La Tva partirà da piazza dei Cinquecento, passerà per piazza della Repubblica, nel primo tratto dal lato di palazzo Massimo, e andrà su via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, corso Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, Vaticano, via Gregorio VII, stazione Cornelia della linea A della metropolitana A e con capolinea oltre la stessa stazione in zona Aurelio. Questo quanto emerso dalla commissione Mobilità del Campidoglio riunitasi stamattina. Il presidente M5s Enrico Stefàno, a chiusura del confronto, in un video su Facebook spiega: "Siamo pronti a consegnare il progetto al Mit per ottobre di quest'anno così da ottenere i finanziamenti necessari che da una prima stima ammontano a circa 250 milioni di euro. Nel progetto abbiamo sempre creduto, oltre a essere una infrastruttura di collegamento fondamentale per la città, è una connessione che ci consentirebbe di togliere linee oggi su gomma che inquinano e sono poco efficienti, come il 40 e il 64, o limitarne altre come il 170, creando una connessione efficace, capace e a impatto zero: il tram trasporta infatti 250 persone, un bus arriva forse a cento, e poi il tram è elettrico e produce anche meno rumori". Il nuovo percorso della linea tranviaria permetterà di "riqualificare aree" che versano "nell'abbandono" come "il lato di palazzo Massimo a piazza della Repubblica" e di poter "pensare a una piazza Venezia completamente pedonale", ha concluso Stefàno. (segue) (Rer)