I fatti del giorno - Roma (5)

- Omicidio Cucchi: 4 giorni dopo morte attestazione di merito a carabinieri che lo arrestarono - Un apprezzamento di merito per i carabinieri che, la notte del 15 ottobre 2009 arrestarono Stefano Cucchi per il possesso di alcune dosi di droga. È quanto è emerso oggi in aula durante il processo per il depistaggio sulla morte del 31enne morto sei giorni dopo l'arresto per le percosse subite e che, in primo grado in corte d'assise a Roma, sono stati condannati tre militari. La vicenda dell'apprezzamento è emersa durante la deposizione di Giancarlo Silvia, responsabile del nucleo comando della compagnia Roma Casilina. Ad avanzare la proposta, poi accolta, è stato due giorni dopo l'arresto il comandante della stazione carabinieri Appio, Roberto Mandolini, condannato in primo grado a tre anni e 6 mesi nel processo in Corte d'assise per l'omicidio e il comandante della Compagnia Roma Casilina che nella richiesta scrive "per legittima soddisfazione del personale e mio personale plauso". L'attestato è stato autorizzato e notificato il 26 ottobre, quattro giorni dopo la morte di Cucchi. (Rer)