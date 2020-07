© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: sondaggio, approvazione Pinera ai minimi dall'inizio della pandemia - L'indice di approvazione del presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha toccato il punto più basso dall'inizio dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, secondo l'ultimo sondaggio di Cadem. I risultati diffusi ieri dalla principale società di sondaggi del paese riferiscono che, con solo il 17 per cento di consensi, l'approvazione nei confronti del presidente ha subito un crollo di ben dieci punti in solo due settimane. Principale causa del risultato sarebbe la scarsa approvazione nei confronti del piano di aiuti del governo alla classe media, principale misura anti crisi annunciata da Pinera la scorsa settimana. Solo il 19 per cento degli intervistati ha infatti accolto positivamente l'annuncio, mentre il 43 per cento lo ha valutato "in modo negativo". Il 76 per cento dei cileni contattati ha inoltre manifestato di "temere per la stabilità della sua posizione sociale", mentre il 70 per cento ha ammesso di aver sofferto una "riduzione importante delle entrate economiche" a causa della crisi. A guidare la classifica delle figure politiche con il maggior livello di approvazione è il sindaco di Las Condes, Joaquin Lavin, con il 62 per cento, seguito dal presidente del collegio dei medici, Izkia Siches (61 per cento). (segue) (Res)