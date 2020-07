© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: ministero Difesa propone budget spesa militare al 2 per cento del Pil - Il ministero della Difesa del Brasile invierà entro questa settimana in parlamento il documento che contiene la definizione della nuova Strategia nazionale di Difesa (End) in cui si fissa il budget della spesa militare al 2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Il documento è in fase di ultimazione da parte del governo. I contenuti generali della proposta sono stati presentati dal ministro della Difesa, Fernando Azevedo e Silva, durante un evento virtuale del think tank Personalidade em Foco. Nel suo intervento il ministro ha espresso la speranza che "il settore difesa possa contare su una maggiore prevedibilità di budget per poter al meglio pianificare la propria spesa". "L'unico ossigeno che ci manca è un budget certo, una prevedibilità di spesa che ci permetta di onorare i contratti firmati dalle forze armate", ha detto. (segue) (Res)