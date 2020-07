I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: offerta da 120 milioni di dollari per l'aereo presidenziale - Le autorità del Messico hanno ricevuto un'offerta da 120 milioni di dollari per l'acquisto del "José Maria Morelos", l'aereo presidenziale che il governo vuole dismettere in omaggio a una serrata politica di austerità. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'istituto incaricato della vendita (Banco Nazional de Obras y Servicio publicos, Banobras), Jorge Mendoza Sanchez, senza specificarne il responsabile. "Come sapete il presidente della Repubblica (Andres Manuel Lopez Obrador) ci a dato il compito di vendere gli aeromobili che venivano usati per il trasporto da funzionari pubblici nelle precedenti amministrazioni", ha detto il funzionario ricordando che tra le istruzioni c'era quella di non "svendere" l'apparecchio. Ad aprile è stata presentata un'offerta "da 120 milioni di dollari, circa 2,697 miliardi di pesos. L'offerta è parte in contanti e parte in sussidi medici ma per ragioni di riservatezza, in questa tappa del processo non possimo dare altri dettagli", ha spiegato. Sanchez ha anche riferito dell'interessamento di un altro apparecchio, il Gulftream 550, aereo fabbricato geli Stati Uniti nel 2015, con un deposito da 2,5 milioni di dollari. (Res)