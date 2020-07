Milano: da sindaco e assessori solidarietà a Giulia Pelucchi e appoggio a iniziativa simbolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Giuseppe Sala e tutti gli assessori della giunta di Milano in una nota esprimono "la loro massima solidarietà alla vicepresidente e assessora alla Cultura, Educazione e Sport del Municipio 8, Giulia Pelucchi, colpita da offese con commenti sessisti e razzisti via social in seguito alla partecipazione all'iniziativa in piazza Gramsci (la scritta antirazzista 'Human Black Migrant Lives Matter'), in ricordo dell'uccisione di George Floyd". "Gli assessori - prosegue la nota - sono vicini alla consigliera e appoggiano l'iniziativa simbolica di attenzione ai diritti di tutti, in particolare degli ultimi e degli emarginati, e alle vittime di violenza a Milano, in Italia e nel mondo". "Si può non essere d'accordo; succede. Ma non può essere questo il modo, violento, pericoloso e profondamente offensivo, di esprimere il dissenso. In questo modo non cresce la democrazia ma la cattiveria e la volgarità. Vogliamo che siano queste la basi su cui appoggiare il presente ed il futuro del nostro Paese?", si chiedono in conclusione gli esponenti della giunta. (com)