Spagna: coronavirus, Comunità Aragona, province Saragozza e Husca tornano alla Fase 2

- A partire da oggi le provincie di Saragozza e Husca, nella Comunità autonoma di Aragona, rientrano nella fase due dello stato di emergenza a causa di un aumento di contagi da Covid-19 rilevato in queste zone. Lo hanno annunciato in conferenza stampa il ministro regionale della Sanità, Sira Repolles, e il direttore generale della Sanità pubblica, Francisco Javier Falo. Non ci saranno fasce orarie, ma la capienza di negozi, mercati e piscine sarà ridotta (75 per cento), così come quella del settore alberghiero e della ristorazione (50 per cento interno e 75 per cento esterno) e sarà consentito l'incontro di gruppi fino a 10 persone.(Spm)