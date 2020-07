Serbia-Kosovo: Borrell su ripresa dialogo, oggi siamo qui per "riprovarci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dell’Ue è riavviare un lavoro serio e intenso sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. È quanto dichiarato dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, nel suo intervento prima dell’inizio dei lavori del summit ospitato da Bruxelles che riunisce il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Avdullah Hoti, in videoconferenza. “Sono lieto che stiamo riprendendo il dialogo fra Pristina e Belgrado tramite videoconferenza, date le circostanze, e accolgo con favore l'impegno di entrambe le parti”, ha detto Borrell, che oggi sarà accompagnato dal rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. “L'Unione europea è stata e continua a essere pronta a sostenere e ad agevolare gli sforzi per trovare un accordo di normalizzazione globale, definitivo e giuridicamente vincolante. Un accordo che affronti tutte le questioni in sospeso. Tale accordo è cruciale per un futuro migliore della popolazione del Kosovo e della Serbia, è fondamentale per la loro prospettiva europea e per la sicurezza e la stabilità dell'intera regione. Tutto ciò è fondamentale anche per l'Ue”, ha detto Borrell. (segue) (Beb)