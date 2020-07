Kosovo: coronavirus, governo adotta nuovo pacchetto di misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha annunciato oggi una nuova serie di misure volte a prevenire l'ulteriore diffusione di Covid-19 nel paese. Le nuove misure prevedono che in altri quattro comuni (Mitrovica Sud, Gjilan, Kosovo Poljee Štrpce) gli spostamenti saranno vietati dalle 21 alle 5 fatta eccezione per gli operatori sanitari e per le forze di sicurezza. I cittadini della Macedonia del Nord, del Montenegro e della Bosnia ed Erzegovina che entrano nel territorio del Kosovo sono obbligati inoltre ad esporre un test di negatività al Covid-19 non più vecchio di 72 ore. Indossare maschere in pubblico è obbligatorio per tutti i cittadini del Kosovo. Gli asili pubblici e privati saranno chiusi. Le attività ricreative, culturali e sportive in strutture chiuse non saranno più consentite. Anche le cerimonie religiose non sono ammesse. (segue) (Kop)