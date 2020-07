Cooperazione: rapporto Sofi, 690 milioni di persone nel mondo afflitte da malnutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 690 milioni di persone sono state afflitte da malnutrizione nel 2019, un aumento di 10 milioni rispetto al 2018 e di quasi 60 milioni negli ultimi cinque anni. È quanto emerge dall'ultima edizione del rapporto sullo Stato della sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo (Sofi), pubblicato oggi e redatto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), dal Programma alimentare mondiale (Pam) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo il rapporto, dopo decenni di rallentamento, la fame cronica nel mondo ha lentamente ripreso a crescere a partire dal 2014 e continua a farlo, mentre la pandemia di Covid-19 rischia di ora far precipitare oltre 130 milioni di persone nella fame cronica entro la fine del 2020. In base a quanto emerge dallo studio, l'Asia è la regione che continua a far registrare il maggior numero di persone denutrite (381 milioni), seguita dall’Africa (250 milioni) e dall’America latina e Caraibi (48 milioni). (segue) (Com)