Speciale scuola: Forte (Mp), Sala è un amministratore, garantisca servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella foga da social il sindaco si è dimenticato di essere l'amministratore della città e che deve garantire i servizi". Lo dichiara Matteo Forte, capogruppo di Milano popolare a Palazzo Marino in merito alla polemica sulla questione delle linee guida per la ripartenza dei servizi 0/6 anni a settembre. "Su nidi e materne - aggiunge Forte - ora fa l'influencer e lancia l'allarme per settembre, ma cosa ha fatto in questi mesi per la fascia 0-6 anni? Ha sospeso i pagamenti per i servizi convenzionati che garantivano posti e smaltimento delle liste d'attesa del Comune. Ha voluto in qualche modo fare marcia indietro destinando 2,5 milioni del Fondo di mutuo soccorso agli asili, che però fanno fatica ad accedervi: infatti è possibile richiedere i contributi solo se le entrate sono state maggiori delle uscite nel periodo di lockdown. Dunque cornuti e mazziati: non avranno mai i soldi dovuti per la convenzione del Comune e saranno puniti se sono riusciti a tenere in piedi il loro bilancio grazie alle donazioni e alla generosità di privati cittadini". Milano Popolare - prosegue Forte - propone che scuole di ogni ordine e grado, nidi e infanzia, pubblici o paritari, possano costituire liberamente Associazioni temporanee di scopo con associazioni familiari, centri di aggregazione giovanile, oratori e centri sportivi per riaprire i servizi da settembre, sfruttando più spazi, più educatori e più volontari. Certo - conclude Forte -, se la maggioranza che sostiene Sala non mette nemmeno le minoranze nelle condizioni di potere mettere in discussione e al voto le loro proposte, è del tutto evidente che non c'è l'intenzione di voler risolvere i problemi ma solo fare polemica senza volersi assumere alcuna responsabilità". (Com)