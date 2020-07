Speciale scuola: Hong Kong, coronavirus, anticipata a oggi la chiusura estiva delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asili nido, le scuole primarie e secondarie di Hong Kong hanno anticipato la chiusura estiva e sono state chiuse oggi a causa di un aumento del numero di casi Covid-19 in città. Le autorità dell'ex colonia britannica hanno inoltre informato che verificheranno se il prossimo anno scolastico potrà iniziare come programmato in agosto o settembre. Il segretario alla Pubblica istruzione, Kevin Yeung, ha comunicato la scorsa settimana che le scuole possono scegliere di proseguire con gli esami programmati in questi giorni o rinviarli a settembre. Il segretario ha affermato che il rischio di infezione è basso in un contesto di esame, poiché non c'è molta interazione tra gli studenti. Yeung ha sottolineato che anche se alcuni studenti e genitori hanno contratto il coronavirus, non c'è stato un solo caso di trasmissione a scuola. Ciò, ha affermato, dimostra l'efficacia delle misure antiepidemiche adottate dalle scuole locali dalla ripresa delle lezioni all'inizio di maggio. A questo proposito Yeung ha osservato che misure come l'allontanamento sociale, l'uso obbligatorio della mascherina e il monitoraggio della temperatura sono stati efficaci nel salvaguardare la salute degli studenti. Il ministro ha confidato che l'interruzione anticipata non avrà un grande impatto sugli studenti perché "è comunque molto vicina alle vacanze estive già pianificate"; l'anticipo è di sette-dieci giorni, secondo le scuole. (Cip)