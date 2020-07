Speciale scuola: Vaia (Spallanzani), Covid-19 dovrà essere spartiacque come 11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non sono tra quelli che pensano che a ottobre-novembre ci troveremo di fronte a uno scenario apocalittico, ma il Paese non deve deporre le armi”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in una intervista al Corriere della Sera parlando della possibile proroga dell’emergenza fino al 31 dicembre. Il direttore sanitario ne parla soprattutto in riferimento alla riapertura delle scuole: “Se riapre la scuola riapre la società. Ma nelle aule sarà fondamentale il distanziamento. Siamo fuori strada se pensiamo che tutto può rimanere come nel pre-Covid, con classi di 25 bambini. La pandemia deve essere uno spartiacque, come lo è stato l’11 settembre”. Per trovare alternative, Vaia riflette: “Sono contro la didattica a distanza. Sono contro i doppi turni. Non possiamo scaricare le inefficienze di molti solo sulle famiglie che ora vanno aiutate e sgravate delle difficoltà di questo lungo periodo”, e quindi “Le scuole private e religiose ad esempio hanno spazi grandi, belli e spesso inutilizzati” e per realizzarli si potrebbe affittare “quegli spazi oppure mutuandoli, come già succede in sanità, in modo che svolgano una funzione pubblica. E l’accreditamento consentirebbe un passo avanti nella qualità e nella sicurezza delle scuole. Serve un vero piano Marshall per il rilancio dell’istruzione: dalla negatività si può ricominciare”. E per i soldi necessari, secondo Vaia, si potrebbe accedere “ai fondi europei. Anche perché il personale scolastico, come quello sanitario, andrebbe pagato meglio”. (Rer)