Speciale scuola: sindacati, servono investimenti straordinari, oggi presenti a presidio a Palazzo Lombardia

- Il sindacato confederale aderisce e partecipa al presidio del Comitato “Priorità alla scuola”, oggi davanti a Palazzo Lombardia. "Siamo a luglio inoltrato e ancora pochissimo sappiamo rispetto alla ripartenza del sistema educativo e scolastico - si legge in una nota dei sindacati - Una ripartenza che per Cgil Lombardia, Fp Cgil Lombardia e Flc Cgil Lombardia deve essere piena e in sicurezza: questa pandemia ha evidenziato quanto la scuola sia essenziale alla vita democratica e alla crescita del Paese e come, anche in Lombardia, vi siano carenze strutturali e infrastrutturali che ne determinano criticità e ritardi nel panorama europeo. Il sistema educativo 0-6 anni lombardo è decisamente insufficiente a garantire il diritto di ogni bambino a iniziare il prima possibile il proprio percorso formativo.Per garantire la nuova gestione organizzativa e didattica servono investimenti straordinari per assunzioni ed edilizia scolastica, affinché tutti i bambini - e non uno di meno - possano ricominciare a frequentare, riconquistando il proprio diritto a istruzione e socialità". "Occorre un coordinamento fra governo, regione Lombardia e comuni per mettere immediatamente in campo risorse e regole che consentano sia la qualità dell’offerta formativa sia il rispetto delle misure di sicurezza per bambini/e, personale educativo, docente, ausiliario tecnico-amministrativo. Per ribadire queste ragioni e la loro importanza, annunciamo la nostra adesione alla mobilitazione indetta dal Comitato 'Priorità alla scuola' che ha organizzato per oggi, lunedì 13 luglio, un presidio davanti a Palazzo Lombardia". (Com)