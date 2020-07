Coronavirus: due esperti Oms in Cina per tracciare origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sono arrivati in Cina per cercare di rintracciare l'origine del coronavirus che ha causato la pandemia di Covid-19: Pechino e l'Organizzazione hanno raggiunto un consenso sul fatto che la ricerca dell'origine del virus è una questione scientifica e che l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute condurrà simili indagini in altre parti del mondo. Lo ha dichiarato oggi Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese durante il quotidiano incontro con la stampa: "Abbiamo raggiunto un consenso con l'Oms secondo cui la tracciabilità dei virus è una questione scientifica, pertanto è necessario che gli scienziati di tutto il mondo collaborino e conducano ricerche in tutti i paesi". I due esperti dell'Oms, specialisti in scienze animali ed epidemiologia, lavoreranno con scienziati cinesi per valutare la portata e gli sviluppi dell'indagine. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dalla portavoce dell'Oms, Margaret Harris, l'Oms non avrà alcun ruolo nel panel indipendente che esaminerà il modo in cui la pandemia è stata gestita a livello globale. La notizia dell'invio degli esperti in Cina è stata confermata anche dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che parlando ai giornalisti ha dichiarato: "Mentre continuiamo ad affrontare la pandemia, stiamo anche esaminando le origini del virus. Due esperti dell'Oms sono attualmente in viaggio verso la Cina per incontrarsi con i colleghi scienziati e conoscere i progressi compiuti nella comprensione del virus trasportato dagli animali e di come la malattia abbia fatto il salto di specie", ha dichiarato Tedros, secondo cui "ciò contribuirà a gettare le basi per la missione internazionale guidata dall'Oms per stabilire le origini del virus".(Cip)