Grecia-Cipro: Anastasiades domani ad Atene per colloqui con Sakellaropoulou e Mitsotakis

- Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, si recherà domani in visita ufficiale ad Atene per dei colloqui che dovrebbero essere incentrati sui risultati del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea in corso a Bruxelles. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Nicosia, Anastasiades incontrerà la sua controparte greca Katerina Sakellaropoulou alle 10:15 del mattino (ora locale). Si tratta del loro primo incontro dopo la nomina di Sakellaropoulou a presidente della Repubblica. Alle 11, Anastasiades incontrerà il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Maximos. Il loro incontro sarà seguito da colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Infine alle 18 il presidente cipriota terrà colloqui con il leader dell'opposizione della Grecia, Alexis Tsipras, prima di ripartire alla volta di Nicosia. (segue) (Gra)