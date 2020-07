Grecia-Cipro: Anastasiades domani ad Atene per colloqui con Sakellaropoulou e Mitsotakis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia sono state al centro dei colloqui di oggi tra l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e il suo omologo cipriota Nikos Christodoulides. I colloqui si sono svolti a margine del Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles, come riferito dallo stesso Dendias in un tweet. Parlando ieri all’emittente televisiva “Skai”, Dendias ha affermato che la Grecia chiederà all'Ue di preparare un elenco di "misure molto potenti" contro la Turchia nel caso in cui violi i diritti sovrani greci con le sue trivellazioni per petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)