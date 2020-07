Coronavirus: nel Lazio 24 nuovi positivi, 22 casi di importazione di cui 20 da Bangladesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra un caso nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh collegato a voli internazionali da Dacca (Bangladesh) già attenzionati. Nella Asl Roma 2 si registrano 18 nuovi casi, "tutti riferiti all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati", spiega ancora l'assessore D'Amato. La Asl Roma 3, invece, registra 2 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui "un uomo di nazionalità del Bangladesh con link con i voli internazionali da Dacca (Bangladesh) già attenzionati, mentre il secondo - continua l'assessore - riguarda una donna di 83 anni con un link ad un nucleo familiare già noto". La Asl Roma 6 registra un caso nelle ultime 24 ore, che "riguarda una donna rientrata dalle Filippine. Sono state avviate le procedure del contact tracing internazionale". Infine per quanto riguarda le province del Lazio, la Asl di Latina registra 2 casi nelle ultime 24 ore: una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia ed un secondo caso di un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile. "Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale", conclude D'Amato. Infine, Rieti si conferma per il sesto giorno consecutivo Covid free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuna. (Rer)