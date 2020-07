Milano: indagini, 23enne vittima agguato su filobus ha legami con gang Ms-13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe dei legami con la "pandilla" della Mara Salvatrucha il 23enne originario de El Salvador, accoltellato ripetutamente domenica sera, intorno alle 21.30, a bordo del filobus 93 in via Bassini, zona Lambrate. È quanto emerge dai primi riscontri degli agenti della squadra mobile di Milano che indagano sull'aggressione. Al momento gli investigatori, diretti dal primo dirigente Marco Calì, non escludono nessuna ipotesi e stanno lavorando per chiarire se l'agguato si possa inquadrare in una faida tra gang di latinos rivali o se si sia trattato di una spedizione punitiva per un fatto isolato avvenuto qualche ora prima. Nel frattempo migliorano le condizioni della vittima, mai stata in pericolo di vita, che potrebbe essere sentita nuovamente nei prossimi giorni. Ieri sera agli agenti dell'ufficio Volanti, il 23enne, prima di essere trasportato all'ospedale San Raffaele, aveva detto di non sapere chi fossero i suoi aggressori.(Rem)