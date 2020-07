Scuola: Granato (M5s), da Locri iniziativa di grande impatto culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la lotta alla mafia oggi a Locri è stata una giornata storica. È stato stipulato un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione e la presidenza della commissione Antimafia per lo svolgimento di campi estivi, in terreni confiscati, proposti da cooperative sociali attive in Calabria, Sicilia, Puglia e Campania. Così in una la senatrice Bianca Laura Granato capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. "Siamo lieti di aver contribuito ad inaugurare una nuova stagione di legalità in Calabria, con questo progetto che vedrà altre realtà territoriali coinvolte. Il mio ringraziamento va alla ministra Lucia Azzolina, al presidente Nicola Morra e al magistrato Nicola Gratteri, testimoni di questa iniziativa di grande portata pedagogica e culturale", aggiunge.(Rin)