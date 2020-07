Carabinieri: Bernini (FI), baluardo di sicurezza al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arma dei carabinieri oggi compie 206 anni: è resta uno dei simboli più alti della storia d’Italia, un baluardo di sicurezza e di garanzia per i cittadini. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Non è un caso che l’Arma sia l’istituzione più amata. Un grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno sono al servizio del Paese, come hanno dimostrato con abnegazione e sacrificio anche nell’emergenza Covid”, aggiunge.(Rin)