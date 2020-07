Armenia-Azerbaigian: Ue, parti rispettino cessate il fuoco e dedichino energie in lotta a coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tale incoscienza militare da parte dell'Armenia persegue l'obiettivo di attirare le organizzazioni politico-militari di cui è parte nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian ed eludere la responsabilità dell'occupazione e dell'aggressione contro l'Azerbaigian. L'aggressione dell'Armenia contro l'Azerbaigian dura da quasi 30 anni e le provocazioni perpetrate lungo il confine contravvengono anche ai documenti legali delle organizzazioni politico-militari di cui l'Armenia è membro", ha osservato. "Nel frattempo, facendo così, la leadership dell'Armenia punta ad aggravare la situazione, sullo sfondo di problemi socio-economici deteriorati ulteriormente per la diffusione del Covid-19 in Armenia, causata dalla sua prestazione incompetente, e distogliere l'attenzione dai problemi interni nel paese. In palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e di altri obblighi legali internazionali, l'Armenia ha compiuto un'aggressione militare contro l'Azerbaigian e ha occupato la regione del Nagorno-Karabakh dell'Azerbaigian e i sette distretti circostanti. Le risoluzioni 822, 853, 874 e 884 del Consiglio di sicurezza dell'Onu chiedono il ritiro completo e incondizionato delle forze armate dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian", ha affermato l'assistente del Presidente dell'Azerbaigian. (segue) (Beb)