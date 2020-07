Armenia-Azerbaigian: Ue, parti rispettino cessate il fuoco e dedichino energie in lotta a coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La provocazione dell'Armenia, perpetrata lungo il confine, è l'ennesima prova del fatto che Yerevan non è interessata alla soluzione negoziata del conflitto tra l'Armenia e l'Azerbaigian. L'Armenia ha lanciato questa offensiva provocatoria proprio quando la comunità internazionale sta combattendo il Covid-19. Ciò, insieme alle continue violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Armenia, dimostra che il sostegno dell'Armenia all'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite su un cessate il fuoco globale a causa di Covid-19 non è altro che ipocrisia ", ha affermato Hikmat Hajiyev. "Chiediamo alla comunità internazionale di condannare fermamente la politica di occupazione dell'Armenia contro l'Azerbaigian e le sue azioni provocatorie perpetrate lungo il confine. La leadership dell'Armenia ha la piena e unica responsabilità per la situazione attuale ", ha aggiunto. (segue) (Beb)