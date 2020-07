Italia-Slovenia: Salvini, bene Mattarella, sinistra ha negato foibe per decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene, perché qualcuno a sinistra ha negato per anni, per decenni le stragi delle Foibe, dove sono stati massacrati cittadini italiani per la sola colpa di non essere comunisti e italiani". Ha usato queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, per commentare l'incontro a Basovizza (Trieste) tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Slovenia Borut Pahor per rendere omaggio ai martiri delle foibe. "Dopo tanti anni riprendersi per mano tra Italia, Slovenia, tra popoli, è fondamentale, come ridare dignità a quei morti perché per qualcuno c'erano morti di serie A e serie B. È un'immagine che rende giustizia di tanti silenzi e di menzogne dei cosiddetti intellettuali di sinistra", ha concluso Salvini. (Rem)