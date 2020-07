Criminalità: rapine e estorsioni a commercianti, 10 arresti nel Milanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Dalle indagini dei militari, diretti dal capitano Pasquale Puca, è stato accertato che il gruppo pianificava meticolosamente gli otto 'colpi' contestati (una banca, un centro scommesse, cinque sale slot e un compro oro) e non si faceva scrupoli a usare la violenza. Inoltre la banda utilizzava lo stratagemma dei "finti clienti" per non rendere riconoscibili le vedette e gli autisti dell'auto, rubate in precedenza, su cui fuggivano i rapinatori. Oltre le rapine gli arrestati estorcevano gratuitamente con minacce e atti intimidatori prodotti alimentari da un panificio di Corsico.(Rem)