- Il deputato del Partito democratico, Matteo Orfini, denuncia che su Giulio Regeni non ci sono passi avanti e su Twitter spiega: "E ora anche la notizia che Zaky resterà in carcere, senza alcun motivo. Che altro deve accadere per interrompere la vendita di forniture militari all'Egitto e per richiamare il nostro ambasciatore?". (Rin)