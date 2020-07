Filippine: oltre 250 mila persone tornano in “lockdown” a Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 250 mila residenti di Manila, nelle Filippine, tornano in isolamento questa settimana a causa del recente incremento di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato oggi il sindaco Toby Tiangco, dopo che in uno dei sobborghi della capitale, Navotas, sono stati registrati 931 casi confermati di coronavirus e 59 morti per Covid-19. “Non abbiamo altra scelta, perché la gente è così ottusa”, ha dichiarato il sindaco riferendosi alla ritrosia della popolazione a seguire le norme di distanziamento sociale. Il nuovo ordine dovrebbe entrare in vigore nella giornata di mercoledì o di giovedì, una volta che saranno ultimate le nuove linee guida. I residenti potranno recarsi al lavoro, ma non potranno fare attività fisica all’esterno. Negozi e aziende resteranno aperti, ma i ristoranti potranno effettuare solo servizi a domicilio. Tiangco ha inoltre chiesto alla polizia locale di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle norme.(Res)