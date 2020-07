Istat: Ronzulli (FI), più che in inverno demografico siamo a congelamento nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza Licia Ronzulli, di Forza Italia, parla di "un altro record negativo di nascite. Altro che inverno demografico - continua in una nota -, ormai siamo al congelamento demografico. I dati Istat evidenziano che la denatalità è più che una emergenza e che, senza una corretta politica di assistenza e sostegno alle famiglie e all'infanzia, le sue conseguenze saranno drammatiche sul sistema sociale ed economico dell'Italia. Non bastano bonus - soltanto annunciati -, non è pensabile che si convincano due giovani a fare figli se ogni due anni, in base alle convenienze elettorali, si introducono e poi rimodulano incentivi, senza una attenzione che sino ad ora non c'è stata alle strutture per l'infanzia". Per l'esponente di FI, inoltre, "l'emergenza Covid rischia di creare ulteriori danni come dimostra il dossier di Rcs sfera Mediagroup e Associazioni delle famiglie e il grido di allarme di centinaia di strutture per l'infanzia che stanno fallendo. Piuttosto che perdere tempo a discutere del nulla e buttare soldi in incentivi a pioggia - conclude Ronzulli -, il governo predisponga insieme all'opposizione un grande piano Marshall per l'infanzia che potrà finanziare anche attraverso i soldi che l'Europa intende destinare all'Italia attraverso il Recovery fund. Non c'è più tempo da perdere". (Com)