Sanità: Fumagalli (M5s Lombardia), senza informazioni da Gallera su riforma non partecipo a Consiglio regionale

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle Marco Fumagalli in una lettera al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi comunica la sua intenzione di interrompere la partecipazione ai lavori d'Aula "qualora non riceva rassicurazioni di una immediata evasione della mia richiesta" di accesso agli atti all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera relativa ai "verbali della sedute congiunte tra Regione e ministero della Salute per la verifica della sperimentazione della legge 23 del 2015", la legge di riforma della sanità lombarda, "attesa la mancanza di rispetto della giunta verso le prerogative dei consiglieri e l'inutilità di partecipare ad una assemblea che viene svilita delle sue funzioni democratiche". "Sono dati fondamentali per la valutazione dell'esito della sperimentazione della Legge 23 del 2015: mi è precluso l'accesso e le informazioni che chiedo sono di primario interesse. Gallera ha citato più volte quei verbali rispondendo a una mia interrogazione e spiegato che Regione Lombardia ha costantemente in corso aggiornamenti e razionalizzazioni relativamente agli aspetti relativi all'accreditamento, tema fondamentale da approfondire anche alla luce dell'emergenza Covid", spiega Fumagalli. "Mi auguro - conclude il consigliere pentastellato - di ricevere al più presto la documentazione richiesta, altrimenti sarò assente giustificato dai lavori del consiglio in protesta per la difesa delle mie prerogative politiche di rappresentante eletto". (com)