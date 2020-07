Presidenziali in Polonia, Duda ottiene la riconferma in un paese spaccato in due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafal Trzaskowski non è riuscito nell'impresa di ribaltare completamente i pronostici e strappare la presidenza della Polonia al capo dello Stato uscente, Andrzej Duda, al ballottaggio tenutosi nella giornata di ieri. A scrutinio quasi terminato, Duda è in testa con il 51,21 per cento dei voti, contro il 48,79 del suo avversario, e i dati gli attribuiscono una vittoria matematica. I risultati del candidato della Coalizione civica (Ko) sono comunque notevoli, se si considera che Trzaskowski ha conquistato il voto di quasi 10 milioni di polacchi al termine di una campagna elettorale in cui non si può dire che avesse le medesime opportunità dello sfidante. Il sindaco di Varsavia ha sostituito in corsa Malgorzata Kidawa-Blonska come candidato di Ko a metà maggio, avendo quindi meno tempo a disposizione per la propria campagna. Inoltre ha dovuto fare i conti con l'ostilità dei media pubblici della Polonia, apertamente schierati con Duda.Ancora nella serata di ieri, quando gli exit poll attribuivano la vittoria all'avversario, Trzaskowski ha dichiarato di essere assolutamente sicuro che, una volta contati tutti i voti, lo scrutinio gli avrebbe dato la vittoria. Il sindaco di Varsavia ha comunque ringraziato i suoi sostenitori per la partecipazione alla campagna elettorale, per "le centinaia di migliaia di incontri" e per l'energia profusa nell'appoggiare la sua candidatura. Trzaskowski si è detto contento che il suo avversario abbia dovuto avvicinarsi agli elettori e affrontare la discussione su temi quali la sanità, le pari opportunità e la salvaguardia dei posti di lavoro, spostando tali questioni al centro del dibattito pubblico. Il candidato di Ko ha anche detto che continuerà a lottare per i propri ideali, visto anche il seguito registrato in queste settimane dalla sua campagna elettorale.Anche Duda ha parlato ai propri simpatizzanti ieri sera a Pultusk. Il presidente uscente ha ringraziato i polacchi per l'alta affluenza con cui si sono recati alle urne. "Vincere le elezioni presidenziali con una frequenza prossima al 70 per cento è una notizia fenomenale. E' una bella testimonianza della nostra democrazia", ha detto. Duda ha anche fatto le sue congratulazioni all'avversario per il risultato ottenuto, invitando poi Trzaskowski e sua moglie al Palazzo presidenziale "per dare loro la mano e con questo gesto concludere la campagna". Lo stesso Trzaskowski ha accettato, ma ha detto che il momento migliore per la visita sarà dopo che la Commissione elettorale statale (Pkw) avrà proclamato il risultato ufficiale. Tra coloro che Duda ha ringraziato ci sono anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, e gli altri rappresentanti della Destra unita, Jaroslaw Gowin (Porozumienie) e Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska). Il capo dello Stato ha ribadito la sua proposta di costruire una "coalizione di interessi polacchi", affinché "politici che oggi rappresentano diverse opzioni politiche e per i quali sono importanti valori quali la famiglia, l'unità sociale, la nostra cultura, tradizione, storia, eroismo e orgoglio, si uniscano". Duda ha fatto appello inoltre al rispetto e alla necessità di "parlarsi l'uno con l'altro, di non insultarsi, di guardare al prossimo con rispetto e comprensione per il fatto che può avere opinioni diverse dalle nostre".Il capo dello Stato uscente ha conquistato quasi 2 milioni di voti in più rispetto alle elezioni del 2015, quando ne aveva ottenuti 8.630.627. Anche Trzaskowski ha comunque migliorato di quasi 2 milioni di voti il risultato dell'allora sfidante di Duda, ovvero il presidente uscente Bronislaw Komorowski, che ne aveva ottenuti 8.112.311. D'altronde l'affluenza al voto del 2015 era stata più bassa di quasi 13 punti rispetto a quella di ieri, attestandosi al 55,34 per cento. Secondo quanto risulta dai dati forniti al Pkw dal 99,87 per cento delle circoscrizioni elettorali, Duda ha ottenuto più voti in sei voivodati, ovvero la Piccola Polonia (59,75 per cento), la Precarpazia (70,92), la Podlachia (60,14), il voivodato di Lublino (66,31), di Lodz (54,46) e di Santa Croce (64,41). Trzaskowski ha invece vinto in altri dieci, ovvero Bassa Slesia (55,39 per cento), Slesia (49), Varmia-Mazuria (53,16), Pomerania (59,84), Pomerania occidentale (58,76), Cuiavia-Pomerania (53,23), Grande Polonia (54,92), Masovia (51,31), il voivodato di Lubusz (59,80), di Opole (52,64). Duda è andato meglio nei centri con meno di 20 mila abitanti, mentre Trzaskowski ha registrato una prestazione migliore nelle grandi città e anche nelle circoscrizioni all'estero.Non va dimenticato che già nei cinque anni della sua presidenza, Duda ha visitato spesso i piccoli centri, consapevole che lì si concentra l'elettorato di PiS, e vi ha incontrato gli abitanti evidenziando le iniziative di welfare del partito di governo. Le comunità più piccole e conservatrici hanno scelto di riconfermare Duda alla presidenza probabilmente anche per l'efficace costruzione di "nemici pubblici" e per l'accento posto sul loro "pericolo", ovvero migranti, comunità Lgbt, e finanche "pretese ebraiche", ma è soprattutto l'insistenza sul mantenimento delle promesse sociali di PiS ad essere stato cruciale. Questa è una ragione per la quale l'opposizione dovrebbe studiare il modello rappresentato da PiS e creare strutture partitiche forti sul territorio. Se la vittoria di Duda rappresenta una chiara opportunità per l'attuale maggioranza guidata da Diritto e giustizia di continuare il suo progetto politico, la sconfitta di Trzaskowski costituisce al contempo un'opportunità per le forze di opposizione. Le energie mobilitate durante la campagna elettorale non vanno dissipate, come ha rilevato il portavoce di Piattaforma civica (Po), Jan Grabiec, secondo cui il sindaco di Varsavia dovrebbe "continuare a essere attivo nella politica polacca. Come si debba qualificare questo attivismo, lo deciderà lo stesso Trzaskowski".Lo scenario futuro di un'opposizione polacca riunita attorno a un unico candidato è però minato dalla stessa frammentarietà del panorama politico nazionale. Al ballottaggio Trzaskowski ha infatti ricevuto l'appoggio diretto o comunque i voti dei sostenitori dell'indipendente Szymon Holownia e del leader del partito di sinistra Wiosna, Robert Biedron. In un differente contesto elettorale, difficilmente un'alleanza di partiti che vanno dal centrodestra liberale alla sinistra progressista potrebbe trovare terreno comune per sfidare le forze di governo. Al contempo, le difficoltà di Duda, eletto di fatto con un vantaggio minimo sullo sfidante, mettono in evidenza come PiS non possa contare su un consenso radicato in tutto il paese, soprattutto quando l'opposizione riesce a trovare candidati carismatici e "trasversali", quale appunto si è dimostrato Trzaskowski. (Vap)