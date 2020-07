Fase 3: Salvini, qualcuno vuole emergenza perenne per tenere italiani al guinzaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il virus di marzo, la situazione è sotto controllo, sono stufo di allarmismo gratuito, lasciamo che la gente con buon senso lavori e torni a vivere". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento ad Aria Pulita su 7 Gold. "C'è qualcuno che evidentemente vorrebbe che l'emergenza fosse perenne per tenere gli italiani al guinzaglio e magari per garantirsi la poltrona", ha concluso Salvini. (Rem)