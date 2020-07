Rifiuti: Procura Roma sequestra Tmb Roccacencia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto di trattamento meccanico biologico di Roccacencia rientra in una indagine svolta dai carabinieri del Noe che riguarda anche l'impianto di Via Salaria distrutto poi da un incendio. Una indagine che nasce dalle continue denunce di residenti che lamentavano il cattivo odore in zona. La consulenza disposta dalla procura ha evidenziato che l'impianto, avente funzione di stabilizzare la parte organica del rifiuto, in realtà non svolgeva la sua funzione perché, così come ha spiegato il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, aveva strutture vecchie, mal tenute e perché accoglieva più rifiuti di quanti ne poteva sostenere la lavorazione. (Rer)