Speciale energia: Europa-America latina, Di Maio a videoconferenza su contrasto a coronavirus e sfide rilancio

- A questo scopo, il ministro ha auspicato un rafforzamento del partenariato tra UE e America Latina che consenta di rispondere in maniera congiunta alle sfide economiche, scientifico-sanitarie e sociali dell’era post-COVID, collaborando anche nelle sedi multilaterali per promuovere un’azione efficace su dossier come vaccini, Agenda 2030, lotta al cambiamento climatico e tutela della biodiversità. Di Maio ha ricordato, a tale proposito, come l’Italia è stato il primo Paese a farsi promotore di una piattaforma globale per lo sviluppo di un vaccino, l’”Access to COVID-19 Tools Accelerator”, e tra i primi sostenitori del GAVI Advance Market Commitment per garantire l’accesso al vaccino ai Paesi in via di sviluppo. Il Ministro Di Maio ha inoltre assicurato che la salute come bene pubblico globale e le opportunità di rilancio socio-economico saranno priorità della prossima Presidenza italiana del G20. In qualità di co-presidente della COP26, inoltre, l’Italia intende proseguire il lavoro svolto da Cile e Costa Rica, collaborando con i Paesi latinoamericani su temi come energia, trasporti, adattamento e resilienza, natura e finanza. La videoconferenza è sfociata in una dichiarazione congiunta che riassume i termini della discussione e gli impegni presi. (Com)