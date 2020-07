Speciale energia: Malaman nuovo segretario generale dell’Arera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Malaman è il nuovo segretario generale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Lo riferisce un comunicato stampa dell’Arera. “Nell'odierna riunione straordinaria, il collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, preso atto del rientro nei ruoli del Senato della Repubblica del consigliere Edoardo Battisti, ha nominato quale nuovo segretario generale dell'Autorità, a decorrere dal 13 luglio 2020, Roberto Malaman, attuale direttore advocacy consumatori e utenti”, si legge nella nota dell’Arera. “La scelta è stata effettuata valorizzando il percorso pluriennale di Roberto Malaman, che dal 1997 assicura la propria professionalità all’interno dell’Autorità, nella quale ha ricoperto in precedenza anche il ruolo di direttore generale”, precisa la nota. Laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Malaman ha ricoperto negli ultimi anni anche alcuni incarichi internazionali in rappresentanza dell’autorità: vice presidente del Neon (National Energy Ombudsmen Network) vice-chair del Working Group on Customers and Retail Markets del Ceer (Council of European Energy Regulators) e in precedenza chairman del Working Group Consumer Issues di Medreg (Association of Mediterranean Regulators for Electricity and Gas). Nella medesima riunione il Collegio ha ringraziato il consigliere Battisti, segretario Generale uscente, per l'importante contributo dato all'Autorità durante i due anni di svolgimento del proprio incarico. (Res)