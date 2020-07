Speciale energia: tedesca E.on vende asset in Repubblica Ceca all'ungherese Mvm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco E.On venderà i suoi asset di distribuzione di elettricità e gas in Repubblica Ceca al gruppo ungherese Mvm. È quanto si legge in una nota di E.On. Per Mvm, società proprietà statale, l'accordo ceco rientra nella strategia di espansione nell'area dell’Europa centro-orientale. Mvm gestisce la centrale nucleare ungherese di Paks, oltre a vari parchi solari, impianti di produzione di gas e con quest’acquisizione aumentare la sua competitività nel mercato ceco. "Questa acquisizione per noi rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di sviluppo", ha dichiarato l’amministrato delegato, Gyorgy Kobor, in una nota. L'accordo è ancora soggetto all'approvazione della Commissione europea ma dovrebbe concludersi entro la fine del 2020. Al momento non sono noti i dettagli finanziari della transazione. (Vap)