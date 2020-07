Speciale energia: Spagna, sempre più comuni usano analisi dati per risparmiare su costi illuminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più i comuni spagnoli che si servono delle tecnologie di analisi dei dati (Big data) per risparmiare sui costi dell'illuminazione pubblica. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", Ata Insights e PylonData hanno raccolto una serie di esperienze che hanno permesso agli enti locali di massimizzare i risparmi e ridurre gli sprechi. Il municipio di Rubi, in Catalogna, con una popolazione di circa 70 mila abitanti, grazie all'iniziativa "Rubi Brilla", in un anno è riuscito a risparmiare 500 mila euro sui costi energetici con una serie di misure che hanno incoraggiato la misurazione e l'identificazione delle aree dove si stavano verificando i maggiori sprechi, aumentando in questo modo l'efficienza del servizio. Secondo PylonData, l'85 per cento dei consumatori contratta una tariffa troppo costosa ed impiegando gli strumenti di analisi messi a disposizione dalle nuove tecnologie potrebbero risparmiare tra i 150 e i 200 euro all'anno semplicemente scegliendo una tariffa più in linea con le loro esigenze. (Spm)