Rifiuri: Bordoni (Lega), Ama si dimentica di Acilia

- "Una condizione di degrado diffuso sta deturpando l'immagine del X Municipio che sembra essere ormai sopraffatto dall'abbandono. Nella via principale di Acilia, nel tratto compreso da piazza dei Sicani a piazza San Leonardo di Porto Maurizio, non vengono più svuotati i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti, e numerosi cumuli di rifiuti di ogni genere, fuoriuscendo, si riversano sui marciapiedi. Non si sa per quale motivo l'Ama, secondo quanto ci segnalano tanti cittadini, non passi più a raccogliere e per questo abbiamo fatto una pronta segnalazione affinché l'attività sia presto ripresa. Evidentemente chi amministra invece di occuparsi di Roma preferisce straparlare senza cognizione di causa, una situazione di degrado ingiustificabile, che danneggia la vivibilità delle famiglie romane e il prestigio della città". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni(Com)