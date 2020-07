Russia-Turchia: Putin e Erdogan a colloquio, focus su Idlib e negoziati in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un colloquio telefonico con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nel quale i capi di Stato hanno discusso della situazione ad Idlib e dei percorsi per la ripresa del processo negoziale in Libia. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino. "È proseguita la discussione su temi di attualità nell'agenda internazionale. In particolare, è stata sottolineata l'importanza di intensificare gli sforzi per promuovere la regolarizzazione in Siria, anche nel formato di Astana, basandosi sugli accordi emersi nel vertice russo-turco-iraniano del primo luglio", si legge nella nota. Putin e Erdogan hanno inoltre ribadito la necessità di porre fine allo scontro armato e di tornare al processo negoziale in Libia, sulla base delle decisioni della Conferenza internazionale di Berlino, approvata con la risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Si è convenuto di intensificare gli sforzi politici e diplomatici congiunti in questa direzione", si sottolinea nel comunicato. (Rum)