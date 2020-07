Libia, Haftar blocca i pozzi petroliferi ma provoca una dura reazione da parte degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar tenta un colpo di coda bloccando la riapertura dei pozzi di petrolio in Libia, ma scatena la dura reazione degli Stati Uniti. Attraverso un comunicato stampa, infatti, l’ambasciata Usa in Libia condanna senza mezzi termini le “ingerenze straniere nell’economia libica”. La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera con sede a Tripoli, si spinge oltre e parla apertamente di “istruzioni date alle Forze armate di Khalifa Haftar dagli Emirati Arabi Uniti per fermare la produzione”. Ma il petrolio deve tornare a scorrere per evitare ulteriori danni alle infrastrutture che – senza manutenzione – si sono deteriorate. L’accordo per riaprire l’industria petrolifera - già anticipato da “Agenzia Nova” il 30 giugno scorso - è propedeutico per raggiungere un cessate il fuoco duratura: senza riaprire i pozzi ogni prospettiva di tregua può solo essere temporanea. Intanto il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza di appena il 18 per cento), Aguila Saleh, sarà domani a Roma per incontrare l’omologo Roberto Fico e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio: sarà interessante vedere che posizione prenderà il politico della Cirenaica sulla questione dei pozzi petroliferi. Potrebbe essere proprio Saleh, infatti, la chiave per riaprire i termina di esportazione.L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha espresso preoccupazione per ciò che ha descritto come "interferenza straniera contro l'economia libica", in risposta all'annuncio delle forze di Haftar che i giacimenti petroliferi e i porti rimarranno chiusi fino a quando non ci sarà un’equa distribuzione delle entrate petrolifere tra tutte le regioni della Libia. In una dichiarazione ufficiale, l'ambasciata ha dichiarato: "Dopo diversi giorni di intensa attività diplomatica volta a consentire alla National Oil Corporation di riprendere il suo lavoro vitale e apolitico, per disinnescare le tensioni militari, l'ambasciata Usa si rammarica che il sostegno straniero hanno impedito i progressi e aumentato il rischio di scontro". "Le incursioni dei mercenari Wagner contro le strutture della Noc, così come i messaggi misti concepiti nelle capitali straniere e trasmessi dall'Esercito nazionale libico (Lna) l'11 luglio, hanno ferito tutti i libici che cercavano un futuro sicuro e prospero", si legge nella dichiarazione. L'ambasciata che opera dalla Tunisia ha osservato: "L'ostruzione illegale dell'audit da tempo atteso del settore bancario indebolisce ulteriormente il desiderio di tutti i libici di trasparenza economica". "Queste azioni deludenti non dissuaderanno l'ambasciata dal suo impegno a lavorare con i responsabili Istituzioni libiche, come il Governo di accordo nazionale (Gna) e la Camera dei rappresentanti, per proteggere la sovranità della Libia, raggiungere un cessate il fuoco duraturo e sostenere un consenso libico sulla gestione trasparente delle entrate di petrolio e gas. La porta rimane aperta per tutti coloro che depongono armi, rifiutano la manipolazione straniera e si uniscono in un dialogo pacifico per far parte della soluzione.Sabato 11 luglio, il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha dichiarato che l'apertura dei porti per il trasporto di greggio è limitata a una quantità già immagazzinata, mentre i giacimenti petroliferi della Libia rimarranno chiusi fino a che le richieste del popolo libico non vengano soddisfatte. Al Mismari ha specificato che le suddette richieste includono l'apertura di un conto in cui vengano depositati i proventi della vendita del petrolio, dei quali tutto il popolo e tutte le regioni di Libia devono beneficiare equamente e sulla base di un meccanismo trasparente con garanzie internazionali che non vadano a finanziare "mercenari e terroristi". Il portavoce ha continuato esplicitando anche la richiesta di revisione dei conti presso la Banca centrale di Libia a Tripoli affinché si verifica come e dove le rendite petrolifere siano state spese negli scorsi anni.Da parte sua, la Noc ha condannato “senza riserve il rinnovato blocco delle esportazioni di petrolio libico” chiedendo che “gli Stati responsabili siano tenuti a rispondere dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Le esportazioni di petrolio libico erano ricominciate venerdì 10 luglio con un carico a bordo della Kriti Bastion nel porto di Sidro. Tuttavia, l'11 luglio le forze alleate ad Haftar hanno ordinato di fermare ulteriori esportazioni. “La Noc è stata informata che le istruzioni per arrestare la produzione sono state impartite dagli Emirati Arabi Uniti”, scrive la compagnia, dicendosi “particolarmente delusa, in particolare a seguito delle ripetute dichiarazioni di alti rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti a sostegno degli sforzi internazionali per riavviare la produzione di petrolio in Libia”. La compagnia guidata da Mustafa Sanallah denuncia che mercenari siriano e del gruppo russo Wagner “occupano ora il porto petrolifero di Sidra”, mentre i mercenari sudanesi e sempre della Wagner “sono accampati nelle vicinanze del giacimento petrolifero di Sharara, impedendo al petrolio libico di scorrere”.Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, da due diverse fonti vicine al dossier, l’accordo per la riapertura dei pozzi è stato raggiunto da giorni. Si tratta in realtà di una controproposta a una richiesta precedentemente avanzata dalle forze del generale Haftar e che va toccare il cuore della contesa: il conto su cui dovranno essere versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il piano della Noc prevede infatti l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). La richiesta di Haftar e dei suoi sponsor per la riapertura dei pozzi è invece quella di aprire un conto corrente all’estero dove depositare i proventi petroliferi. Una proposta giudicata però inaccettabile a Tripoli anche per una questione di sovranità nazionale.In questo contesto assume un ruolo di primo piano la visita di domani a Roma del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Spesso dipinto come il “volto politico” di Haftar, da tempo in realtà Saleh sta cercando di smarcarsi dal “feldmaresciallo” e permette di avviare un utile canale di dialogo con la Cirenaica dopo la sconfitta rimediata dalla Turchia, intervenuta a sostegno del Governo di accordo nazionale di Tripoli. E’ probabile che Saleh abbia una posizione più morbida rispetta ad Haftar sulla questione del petrolio. Maggiori informazioni su questo dossier emergeranno domani dopo gli incontri con Fico e Di Maio: qualunque sia l’esito dei colloqui l’Italia si trova ora nella posizione di poter avviare un dialogo con la Cirenaica in un momento fondamentale per la risoluzione della crisi libica. (Lit)