Ue: Salvini su Mes, sono convinto che centrodestra sarà compatto

- "Nei fatti ci sono Pd e Cinque Stelle che si scannano su tutto, e poi c'è il centrodestra che quando si tratta di essere compatti in Parlamento nei Comuni e nelle Regioni è compatto. Il Mes è ritenuto una fregatura da tutta Europa, non si capisce perché solo in Italia dovremmo farci carico di questa fregatura". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento ad Aria Pulita su 7 Gold. "Sono convinto che se e quando arriverà in votazione anche in quel caso saremo compatti e non penso che nessuno, Berlusconi in primis, voglia sostenere governi con Pd-M5s o robe strane", ha concluso Salvini. (Rem)