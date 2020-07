© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Rajasthan, Congresso riunito per evitare crisi di governo dopo spaccatura interna - Il Congresso nazionale indiano (Inc), al governo nello Stato del Rajasthan, ha convocato oggi una riunione per fare chiarezza sui suoi numeri dopo che il vicecapo del governo statale, Sachin Pilot, si è apertamente dichiarato in contrasto col capo del governo, Ashok Gehlot. Pilot ha lasciato Jaipur sabato e si è recato a Nuova Delhi per parlare con la leadership nazionale della situazione dello Stato. Gehlot, in vista della riunione odierna, alla quale Pilot non interverrà, ha incontrato ieri sera nella sua residenza una settantina di legislatori statali, tra i quali suoi ministri. La posizione di aperta contrapposizione di Pilot ha innescato una crisi politica che potrebbe trasformarsi in crisi di governo. Il Congresso ha 107 deputati nell’assemblea legislativa statale, più il sostegno di dieci indipendenti, di due membri del Partito comunista marxista (Cpim) e di due del Partito popolare tribale (Btp); il Partito del popolo indiano (Bjp) ha 72 deputati. Secondo un comunicato emesso dall’ufficio di Pilot una trentina fra deputati del Congresso e indipendenti lo sostengono. Il Congresso a sua volta ha dichiarato, in una conferenza stampa tenuta nella notte da Avinash Pandey, al quale la presidente del partito, Sonia Gandhi, ha affidato la questione del Rajasthan, che 109 deputati hanno firmato una lettera di fiducia e appoggio al governo Gehlot. (Res)