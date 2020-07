Fase 3: Bernini (FI) su Stato emergenza, proroga di tre mesi non risolve problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aspettiamo domani dal ministro Speranza un chiarimento su basi scientifiche della decisione di prolungare lo stato d’emergenza nazionale dopo il 31 luglio: ora sembra che il governo intenda ridurre da cinque a tre mesi la proroga, ma questo non risolve certo il problema, essendo in ballo una questione di principio che incide sui capisaldi della democrazia. Così in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “La data delle elezioni, ad esempio, non è ancora stata fissata, ma l’orientamento è di fissarle per il 20 e 21 settembre: questo significa che la campagna elettorale verrà menomata perché dovrà svolgersi evitando gli assembramenti? O, ancora peggio, qualcuno forse pensa a un nuovo rinvio? Il governo dovrà dare al Parlamento spiegazioni molto convincenti, anche sul potere del premier di continuare a procedere attraverso lo strumento già troppo abusato dei Dpcm”, ha detto, sottolineando come non si possa parlare di “proroga tecnica” perché sarebbe un’aggravante. “Si tratta a tutti gli effetti di una decisione politica che nessun altro governo europeo, neanche quelli definiti illiberali, ha preso”, ha aggiunto. (Com)