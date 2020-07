I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade, Conte vicino alla revoca: "Il governo non sarà socio dei Benetton" - In attesa del Consiglio dei ministri di martedì sulla decisione del governo sul nodo Autostrade sembrano sempre più chiare le intenzioni del premier Giuseppe Conte sulla revoca ad Aspi: “I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati”. Lo ribadisce in un’intervista a “La Stampa”, aggiungendo che i Benetton “hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici”. Il capo del governo poi, intervistato sul “Fatto Quotidiano”, aggiunge: “Sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton. Non per questioni personali, che non esistono, ma per le gravi responsabilità accumulate dal management scelto e sostenuto dai Benetton nel corso degli anni fino al crollo del Morandi e anche dopo”. Per il premier, infatti, "è altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione", aggiungendo che "i Benetton non prendono in giro il presidente del Consiglio, ma i familiari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani". Secondo Conte “Autostrade, forte dei vantaggi conseguiti nel tempo e di una concessione irragionevolmente rinforzata da un intervento legislativo, abbia scommesso sulla debolezza dei pubblici poteri nella tutela dei beni pubblici. A un certo punto Aspi si è irrigidita confidando, evidentemente, nella caduta del mio primo governo". "Con questo nuovo governo - continua - si è convinta di avere forse delle carte da giocare e ha continuato a resistere. Solo all'ultimo si è orientata per una soluzione transattiva. La verità è che le varie proposte transattive fatte pervenire da Aspi non sono soddisfacenti”. Intanto, per evitare una frattura all'interno della maggioranza, con M5s da sempre a favore della revoca e Pd e Italia viva a favore dell’ultima proposta inviata da Autostrade, Conte vorrebbe intraprendere un’altra via: non la revoca ma una nazionalizzazione, con Aspi società privata senza i Benetton e al loro posto Cassa Depositi e Prestiti, il fondo infrastrutturale F2i che potrebbero subentrare insieme ad altri investitori. Così sarebbe possibile finanziare anche quell'aumento di capitale da 3 miliardi di euro che consentirebbe ai Benetton di diluire la propria partecipazione e alle casse dell'azienda di respirare. La revoca delle concessioni è stata infatti più volte ribadita dal M5s ma si scontra con l’intenzione di Pd e Italia Viva, propensi ad accettare l'ultima proposta di Autostrade per l’Italia per evitare un contenzioso incerto e preservare i posti di lavoro. Oggi, Matteo Renzi, sembra sposare la possibile entrata del governo in Autostrade e con un post su Facebook ha ribadito il no alla revoca concessione. "Questione Autostrade. I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa è la verità. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti. La strada è un’altra. Se proprio lo Stato vuole tornare nella proprietà, l’unica possibilità è una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l’intervento di CDP. Operazione trasparente, società quotata, progetto industriale globale. Non ci sono alternative serie e credibili. Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni".Autostrade: Cancelleri al "Corriere della Sera", i 7 miliardi li sborserà il prossimo concessionario - "La revoca della concessione, oppure l'uscita della famiglia Benetton dalla società Autostrade. Per il Movimento 5 Stelle le opzioni sono queste. Mi auguro lo siano anche per il governo. Ma lo sapremo martedì, quando si voterà in consiglio dei ministri". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Giancarlo Cancelleri, vice ministro alle Infrastrutture. Secondo i maligni avrebbe il compito di marcare a uomo la ministra Paola De Micheli, Pd, ma lui ci ride sopra: "La pensiamo diversamente ma il rapporto umano è ottimo". Questione revoca. Una strada possibile anche se c'è il rischio di ricorsi miliardari. "Intanto ricordo che con il decreto Milleproroghe abbiamo ridotto l'indennizzo, limitandolo ai soli investimenti non ammortizzati". C'è chi pensa che sia incostituzionale. In ogni caso sarebbero 7 miliardi. "Ma lo Stato non ci rimetterebbe nulla. I sette miliardi diventerebbero la cifra che dovrebbe sborsare il nuovo concessionario, una volta messi a gara i tratti oggi gestiti da Autostrade. Una procedura che non farebbe perdere nemmeno un posto di lavoro". Piano B: l'uscita dei Benetton da Autostrade. "Devono cedere tutte le loro azioni. In questo Paese deve finalmente valere il principio del chi sbaglia paga e loro con il crollo del ponte Morandi, hanno dimostrato di non essere in grado di gestire un bene pubblico". In realtà c'è ancora un processo in corso per stabilire le responsabilità. "Per carità. E io ho il massimo rispetto per la magistratura. Però un'idea ce la siamo fatta tutti di come sono andate le cose. Anche perché non c'è solo il ponte Morandi. Ci sono i report taroccati sulla sicurezza, c'è il masso da due tonnellate caduto in galleria in Liguria che solo per un caso non è stata una nuova tragedia. E più in generale c'è una metrica di confronto con il governo quasi ricattatoria, che non dovrebbe essere il metro comunicativo di un concessionario dello Stato". Tornando al piano B. Se i Benetton cedono le loro azioni allo Stato oppure a Cassa depositi e prestiti, alla fine è lo Stato a pagare i Benetton. Non proprio il massimo, specie agli occhi di un elettore del Movimento. "Infatti lo Stato non può diventare socio dei Benetton, né direttamente, né indirettamente. Sono loro che devono cedere le azioni ad altre società private, che si possono fare avanti". Si tratta di un'azienda privata, che fa parte di una holding quotata. Il governo non può spingerla a cambiare il suo assetto azionario. "Ma infatti il governo non entra in questi dettagli. I Benetton possono uscire oppure no. Ma se non escono c'è la revoca".Autostrade: Renzi, soluzione è operazione su Atlantia con aumento di capitale e intervento di Cdp - Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, chiarisce la sua posizione sulla questione Autostrade e in un post su Facebook scrive: "I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti", spiega. "Questa è la verità - aggiunge -. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti. La strada è un’altra. Se proprio lo Stato vuole tornare nella proprietà, l’unica possibilità è una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l’intervento di Cdp. Operazione trasparente, società quotata, progetto industriale globale. Non ci sono alternative serie e credibili. Il populismo - conclude Renzi - urla slogan, la politica propone soluzioni".Italia-Slovenia: Mattarella, riconciliazione aiuta a costruire un futuro migliore - "Oggi insieme al presidente della Repubblica di Slovenia e amico, Borut Pahor, siamo a Trieste, città crocevia d'Europa, per una giornata importante che ci consentirà di compiere un nuovo e decisivo passo nel progressivo rimarginarsi delle ferite che hanno a lungo, molto tempo fa, travagliato queste terre". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una lettera pubblicata sul “Piccolo” di Trieste spiega così il significato dell’incontro di oggi nel capoluogo friulano. "Deporremo insieme una corona alla foiba di Basovizza, e lo stesso faremo al monumento che ricorda quattro giovani sloveni fucilati nel 1930 per ordine del Tribunale speciale Fascista - afferma - e a Trieste visiteremo il Narodni Dom, nel giorno del centenario dell'odioso incendio che lo devastò”. La struttura verrà restituita alla minoranza slovena in Italia. “La firma del protocollo che avvia la restituzione alla comunità di lingua slovena dell'edificio - precisa il capo dello Stato - ne rafforzerà la vocazione di piattaforma di dialogo fra le culture che arricchiscono la regione del confine orientale del nostro Paese. Rispetto per le vittime e compartecipazione al profondo dolore che avvenimenti di inaudita violenza hanno prodotto nel tessuto delle nostre comunità sono il messaggio che intendiamo inviare e il segno che desideriamo lasciare". "Lutti e sofferenze hanno colpito tante famiglie - ricorda Mattarella -. Negazione di valori fondamentali e soprusi di ogni genere hanno eretto barriere, frutto del prevalere di ideologie totalitarie. Ricordare, onorare, riparare, riconoscersi fratelli in un destino comune rappresentano tasselli di un mosaico più ampio che in questi anni - a partire dall'incontro che qui ebbe luogo esattamente dieci anni or sono - Slovenia e Italia hanno contribuito gradualmente - ma risolutamente - a ricomporre, con gesti concreti e significativi, come quelli della giornata di oggi". Per Mattarella, “parole e gesti di riconciliazione non sono solo condivisione di sentimenti di rispetto e pietà nei confronti delle vittime: ci aiutano a costruire un futuro migliore. L'arduo e faticoso 'esercizio di memoria' - osserva - richiede coraggio, ma è indispensabile per evitare di ricadere negli errori del passato e per allontanarci dalla barbarie che troppe volte ha caratterizzato il 'secolo breve'. Tocca a noi, per la nostra parte, indicare alle nuove generazioni che prevaricazioni, limitazioni di diritti individuali e collettivi, mancato riconoscimento dell'altrui cultura, finiscono inevitabilmente per produrre, per tutti, conseguenze catastrofiche". Secondo il capo dello Stato "la memoria ci aiuta a costruire, insieme, un futuro basato anzitutto sul rispetto delle persone. Lo sappiamo - sottolinea - insieme possiamo fare di più e meglio, come dimostra la scelta di mettere in comune il futuro con il percorso di integrazione europea che ha assicurato pace e promosso prosperità senza eguali nella storia del nostro continente. Slovenia e Italia condividono questa prospettiva e, in questi anni, hanno contribuito con impegno e determinazione allo sviluppo della famiglia euro-atlantica attraverso posizioni coerenti e iniziative di ampio respiro che l'hanno resa più forte, più coesa e più solidale: i valori di libertà, pace, democrazia hanno potuto così rinsaldarsi anche per i nostri popoli. Slovenia e Italia sapranno lavorare insieme per raggiungere anche questo importante risultato", conclude.Istat: prosegue crisi demografica, minimo storico di nascite da Unità d’Italia - Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente è inferiore di quasi 189 mila unità(188.721) rispetto all’inizio dell’anno. Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni. Così l'Istat nel Bilancio demografico nazionale. Rispetto all’anno precedente si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l’estero. Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6 per cento), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani (+8,1 per cento). -0,3 per cento il calo della popolazione residente in Italia nel 2019. Al 31 dicembre 2019 risiedono in Italia 60.244.639 persone, di cui l’8,8 per cento stranieri. -4,5 per cento la diminuzione delle nascite: oltre 19 mila unità rispetto al 2018. Nel 2019 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 420.170 bambini. +16,1 per cento l’aumento di cittadini cancellati dalle anagrafiche vanno all’estero. Nel 2019 le cancellazioni dall’anagrafe di cittadini traferitisi all’estero sono state 182.154.(Rin)