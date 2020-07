Romania: ministro Sanità, non stiamo assistendo a un collasso medico per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'aumento del numero di casi di coronavirus in Romania, non stiamo vivendo un collasso medico. Lo ha detto il ministro della Sanità romeno, Nelu Tataru in una dichiarazione alla stampa. "Nonostante l'aumento del numero di casi, non stiamo vivendo un collasso medico. Oggi verranno segnalati meno casi di coronavirus, a causa di un minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana", ha detto Tataru che accusa il politico di aver tentato di beneficiare dell'epidemia di coronavirus. Il ministro ha anche affermato che il numero di casi che si trovano in terapia intensiva misurerà la gravità dell'epidemia e questo numero è attualmente relativamente costante. "In questo momento non vedo un pericolo per il ritorno allo stato di emergenza", ha aggiunto Tataru che accusa il politico di interferire nelle decisioni sulle misure di rilassamento. Il ministro ha ricordato che, a causa dell'aumento del numero di casi, il primo luglio non vi sono state misure di rilassamento. (Rob)