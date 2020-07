Autostrade: Meloni, concessioni ad Aspi da revocare, si rifaccia gara con condizioni diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito dell'eventuale revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia ha affermato di aver letto "questa mattina un'intervista al presidente del Consiglio Conte che - ha aggiunto - condivido in buona parte, se non che Conte ha in mano il dossier Aspi da due anni. La posizione di Fd'I - ha spiegato la parlamentare a margine della visita a Genova al cantiere del nuovo ponte Morandi - è che le concessioni vanno revocate e che deve essere rifatta una gara secondo regimi completamente diversi, con condizioni differenti e con vincoli stringenti. Non sono per la nazionalizzazione, tanto per intenderci". Ad avviso del presidente di Fratelli d'Italia, "il problema non è la famiglia Benetton sì o no: che Conte ci venga a fare propaganda sul tema non mi interessa. Le autostrade - ha concluso Meloni - sono infrastrutture di proprietà dei cittadini e costruite con i soldi dei cittadini. Come centrodestra, siamo sempre compattissimi sul fatto che le infrastrutture strategiche siano sensibili per la sicurezza nazionale". (Rin)