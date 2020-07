'Ndrangheta: gip Milano, ditta rifiuti bustocca infiltrata già dal 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era di fatto infiltrata dal 2012 la ditta bustocca "Smr Ecologia srl" quando l'imprenditore M.M. aveva assunto "Daniele Frustillo, dopo averlo conosciuto all'indomani di una rapina subita dal fratello, non per le sue specifiche competenze professionali nella materia dei rifiuti ma per la 'sicurezza' che gli poteva dare e garantire". È quanto emerge in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano, Sara Cipolla. "Durante il periodo di lavoro in Smr Ecologica srl a Frustillo fu consentito (non potendo essere impedito) di assumere iniziative e compiti che andavano ben oltre il ruolo di dipendente - si legge nel provvedimento - Frungillo indica al suo datore di lavoro quali lavoratori assumere, con quali clienti e autotrasportatori lavorare e in quali siti smaltire i rifiuti". Inoltre - osserva il giudice - "al di fuori di qualsivoglia corrispettività, Frustillo ha preteso", oltre lo stipendio e altre somme di denaro "il pagamento delle spese di viaggio dei cugini, ossia dei parenti di Silvio Farao, detenuto al carcere di Novara, che giustificava attraverso un sistema di false fatturazione emesse dalla Smr Ecologica srl a favore della Efremtrade, ditta individuale formalmente riconducibile" a Paolo Efrem, il consigliere comunale di Busto Arsizio, "ma di fatto gestita da Frustillo". (Rem)