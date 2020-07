Autostrade: De Petris (Leu), la concessione va revocata subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci auguriamo che il presidente Conte proceda davvero nella direzione che ha indicato oggi: è evidente che la tragedia del Ponte di Genova è stata provocata dall'incuria di chi aveva la responsabilità di garantirne la sicurezza. Così in una nota la senatrice di Liberi e uguali (Leu) Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. “In questa situazione il mercanteggiamento con Atlantia è un insulto per le vittime di quella tragedia, per le loro famiglie e per il senso di giustizia degli italiani: la concessione deve essere revocata senza più perdere tempo”, ha detto. (Com)