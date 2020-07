Roma: si aggrappa a un ponte sul Tevere per togliersi la vita, salvato da Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era seduto sul cornicione esterno di ponte Vittorio Emanuele II, a Roma, circa tre metri sotto il piano stradale e a penzoloni sul fiume Tevere. E’ successo questa mattina intorno alle 9.50 quando un ragazzo di 25 anni ha si è seduto sotto l’arco del ponte con l’intenzione di togliersi la vita. Pare non sia nuovo a gesti simili. Sono intervenuti, per soccorrerlo, i Vigili del fuoco, la squadra sommozzatori, la polizia di stato, la polizia fluviale e il 118. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo, imbracarlo e lo hanno portato via con il gommone. Poi è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in pronto soccorso in codice giallo (Rer)